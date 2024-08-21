  • Новость часаЖители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке (ВИДЕО)
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    При пожаре на нефтебазе в Пролетарске пострадали 42 человека
    СВР: Спецслужбы НАТО готовили вторжение ВСУ в Курскую область
    Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами на защите Родины
    В России решили построить 11 новых АЭС
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    10 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    29 комментариев
    21 августа 2024, 09:00 • В мире

    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока?

    С утверждением о том, что Иран может объявить о своем ядерном статусе через несколько месяцев, выступил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. В то же время на вопрос телеканала CBS News, можно ли эту информацию подтвердить и сделать однозначный вывод о том, что Тегеран создает ядерное оружие, он ответил отрицательно. Зато обвинил действующего президента США в попустительстве.

    «Гибкость и свобода действий, которые были у Ирана при администрации Джо Байдена, дали им попытку оказать влияние на наши выборы, попытаться осуществить заговор с целью убийства Дональда Трампа и продолжать разработки ядерного оружия и программы ядерного обогащения», – отрезал Тернер, свалив все в одну кучу.

    У такого рода заявлений обычно две причины: внутриамериканская и внешнеполитическая. Майк Тернер – республиканец из Огайо. Бросить что-нибудь токсичное в сторону администрации Байдена в период предвыборной борьбы в США – для него нормальное поведение. А ядерная программа Ирана – вторая по обсуждаемости в США международная проблема после ближневосточного кризиса и конфликта вокруг Украины.

    Эта проблема для американского общественного сознания из числа легко понимаемых. Есть у Ирана бомба – плохо, нет – хорошо. Сильно напрягаться не нужно.

    С другой стороны, Тернер комментирует иранскую программу в соответствии со своим высоким статусом: он – глава комитета по разведке. Но одновременно эта должность позволяет ему не приводить доказательств своих обвинений – секретные же данные, понимать надо.

    В США заявления о том, что Иран вот-вот создаст атомную бомбу или хотя бы объявит об этом, звучат довольно регулярно, а потом сроки сдвигаются. Есть ли в этот хоть немного правды?

    В рамках информационной войны главным источником «сенсаций» об иранском ядерном оружии выступают оппозиционные эмигрантские ресурсы, традиционно базирующиеся в Лондоне. Именно оттуда проистекают сообщения о том, что «обострение ситуации на Ближнем Востоке подвигло Иран интенсифицировать работу по созданию атомной бомбы». Но насколько это реально практически?

    Иран вышел из так называемой ядерной сделки в начале 2020 года в ответ на недружественные действия США, точнее – Дональда Трампа. Технически это выразилось в снятии ограничений на количество центрифуг, задействованных в обогащении урана, и отказе от сотрудничества с МАГАТЭ «до снятия санкций».

    Точное количество имеющих у Тегерана центрифуг определить невозможно, но с 2020 года, скорее всего, успели установить новые: ядерные объекты Ирана расположены по всей стране и увеличиваются в количестве.

    Это, кстати, делает бессмысленным какие-либо планы Израиля по нанесению воздушных ударов по иранским ядерным объектам.

    Это в Ираке Хусейна и в Сирии Асада было всего по одному реактору, которые Израиль в свое время разбомбил. А в Иране удар по одному или даже нескольким объектам может замедлить, но не остановить работу программы.

    В 2021 году Иран объявил о начале обогащения урана до 60% при прежнем согласованном максимуме в 20%. Для работы гражданских электростанций требуется уран с обогащением около 4%, и такого продукта Иран накопил уже довольно много. А вот для производства боевого заряда требуется обогащение до 90%.

    Обогащение до 60% – это предпоследний шаг перед созданием оружейного урана. Учитывая, что времени для последнего шага нужно немного, американские прогнозисты во многом правы: Иран может довольно быстро (в том числе и до конца года) обогатить свои ресурсы до боевого уровня.

    А вот дальше будет сложнее. Одного обогащения урана с помощью центрифуг и накопления его достаточного количества для создания атомного оружия недостаточно. Создание заряда и сбор взрывного устройство – это уже не центрифуги, а совсем другого уровня технологии. Никто не может оценить способность Ирана ко всем этим манипуляциям. Не исключено, персы потратят на них до двух лет.

    Наконец, заряд должен быть совмещен с ракетной программой, поскольку соответствующей авиации у Ирана нет. То есть крупную бомбу аятоллам делать не целесообразно (хотя это как раз быстрее). Требуется компактная ракетная боеголовка, что сильно усложняет процесс изготовления.

    Еще один вопрос – количество зарядов, которые Иран может одномоментно изготовить и выставить на боевое дежурство. Один-два заряда дают стране ядерный статус (пусть и незаконный), но с чисто военной точки зрения не слишком целесообразны. Это скорее демонстративная акция, не меняющая расстановки сил в регионе.

    Напоминает «казус Пакистана», у которого ядерное оружие по факту есть, но возможности его боевого применения не дают никаких преимуществ в противостоянии с Индией.

    В военной доктрине Ирана ядерное оружие отсутствует. А это не просто набор слов на бумаге – под действующую доктрину закладывают боевые расписания и планы, в которых атомной бомбы пока не просматривается.

    Иными словами, Иран уже довольно долго находится в «пороговом» положении. Создать ядерный заряд он теоретически может, потратив ресурсы и силы. Но прочие обстоятельства делают создание такого заряда для того, чтобы он просто был, не особо целесообразным: издержек больше, чем приобретений.

    А вот держать потенциального противника в постоянном напряжении самой возможностью создания атомной бомбы – это рационально и недорого. В таком контексте ядерная программа приобретает характер политического инструмента или элемента торговли при переговорах.

    В то же время формальная смена статуса Ирана на ядерный повысит градус противостояния, поднимет ставки, но никак не решит внешнеполитическую задачу ослабления санкций и нормализации отношений с рядом стран Запада. А руководство Ирана – это очень рациональные люди.

    В западной пропаганде принято называть Иран «режимом аятолл», твердить о «фанатизме». В реальности эта форма организации персидского общества очень сдержанна в плане практических шагов.

    В США же использование ядерной программы Ирана как инструмента внутриполитической борьбы давно уже стало общим местом, особенно в предвыборный период. Похоже, что трактовать слова Майка Тернера нужно именно в контексте выборов, просто они усилены его авторитетом, проистекающим из принадлежности к американскому разведывательному сообществу.

    Есть основания полагать, что ни ЦРУ, ни «Моссад», да и вообще никто, кроме самих иранцев, не обладает данными о реальном состоянии ядерной программы Ирана и ее технологической готовности. Сейчас ее развитие – это вопрос уже не технологий, а политической воли. Пока Тегеран проявляет исключительную сдержанность, несмотря на острейший кризис на Ближнем Востоке. Просто персы хотят, чтобы все знали: на удар (и совсем не обязательно ядерный) они способны в любой момент.

    Главное
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    ВСУ бежали из-под освобожденной станции Выемка в ДНР
    Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами
    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

    «Товарищ» Харрис шокировала Америку экономическим планом

    Если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод, заявил Илон Маск. «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах, раскритиковал свою соперницу Дональд Трамп. Что же такого шокирующего предложила в своем экономическом плане Харрис? Подробности

    Перейти в раздел

    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский загоняет украинское православие в подполье

    На Украине началась новая фаза борьбы с каноническим православием. Рада одобрила законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, прихожанами которой являются миллионы граждан. В чем заключается суть этого решения и к каким практическим последствиям оно может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............