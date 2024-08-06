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    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    29 комментариев
    6 августа 2024, 13:29 • Новости дня

    Эксперт: От удара по Израилю зависит репутация Ирана

    Востоковед Сажин: В случае атаки по Израилю Иран повторит тактику апрельского «театрального» удара

    Эксперт: От удара по Израилю зависит репутация Ирана
    @ Iranian Army/WANA/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Иран не готов к войне с Израилем, однако оставить без ответа убийство одного из лидеров ХАМАС не может. Тегеран попытается повторить апрельский удар по еврейскому государству. Это позволит сохранить репутацию грозного противника Тель-Авива, но не развязать крупный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее стало известно, что Иран намерен решительно ответить на убийство Исмаила Хании.

    «Военно-политическое руководство Ирана оказалось в сложной ситуации. Убийство Хании бросило тень на репутацию спецслужб и властей республики. Поэтому оставить без ответа произошедшее Тегеран не может. В настоящий момент вопрос лишь в том, когда случится удар по Израилю и насколько мощным он будет», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Что может предпринять Иран? Первое – использование сил ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Все они способны нанести еврейскому государству значительный ущерб. Однако применение исключительно их мощностей не даст Тегерану возможности заявить об осуществлении мести за причиненный ущерб», – указал он.

    «Поэтому республика может попытаться самостоятельно нанести ощутимый удар по территории Израиля. Однако Иран на сегодня не заинтересован в развязывании крупного противостояния с Тель-Авивом. В стране не так давно прошли президентские выборы – необходимо выдержать период относительной стабильности», – подчеркивает собеседник.

    «Скорее всего, нас ждет повторение апрельского сценария «театрального» удара. Иран запустит по еврейскому государству большое количество ракет и беспилотников, но все они будут отражены системами ПВО Израиля. Вооружения постараются не направлять на критически важные объекты», – добавляет эксперт.

    «Подобный подход поможет Тегерану отстоять собственную репутацию. Для Ближнего Востока в некотором смысле действие само по себе важнее реального итогового результата. Напомню, в прошлый раз сразу несколько государств помогали Тель-Авиву отбивать атаку Ирана. То есть региональные игроки также не заинтересованы в глобальном противостоянии», – считает он.

    «Помимо повтора «театрального» удара, республика продолжит наращивать помощь своим региональным союзникам. «Хезболле» и хуситам начнет поступать больше денег. Кроме того, Иран может инициировать расширение каналов поставок оружия данным игрокам. Проблемы могут возникнуть только с ХАМАС, которые находятся в состоянии прямой войны с Израилем, что затрудняет возможности партнерства для Тегерана», – заключил Сажин.

    Ранее стало известно, что хуситы занимаются подготовкой крупных планов удара по Израилю. Об этом в интервью изданию Newsweek сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер. При этом раскрыть детали участия группировки в предстоящей операции он отказался.

    Кроме того, сторонники ХАМАС также отметили, что глава МИД Ирана Али Багери Кани проинформировал их о намерении Тегерана дать жесткий ответ Израилю на убийство Исмаила Хании, пишет ТАСС. В организации добавили, что власти республики уже приняли решение о времени и масштабах удара.

    Между тем в дипведомстве Ирана подчеркнули, что страна не заинтересована в эскалации ближневосточного конфликта. По словам официального представителя МИД Насера Канани, в Тегеране уже нашли достаточно доказательств причастности Тель-Авива к гибели Хании. При этом ответственность за произошедшее также несут США.

    В то же время в администрации Байдена указали, что время и место атаки Ирана в настоящий момент неизвестны, пишет Axios. В Белом доме уверены, что удары по еврейскому государству будут наноситься в два этапа: первый представляет собой действия Тегерана, а второй подразумевает работу «Хезболлы».

    Напомним, противоречия между Ираном и Израилем обострились после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В тот же день Совбез республики созвал экстренное заседание. Во многих странах региона считают, что именно Тель-Авив мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость о гибели Хании.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, может ли напряженность между двумя государствами перерасти в масштабный региональный конфликт.

    3 августа 2024, 15:13 • Новости дня
    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС

    КСИР: Хания был убит снарядом малой дальности

    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет Tasnim.

    Выстрел сопровождался сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома, следует из заявления КСИР по итогам расследования убийства Хании, которое приводит Tasnim, передает ТАСС.

    Кроме того, в заявлении говорится, что Иран считает Израиль ответственным за гибель Хании: «Авантюрный и террористический сионистский режим ответит за это преступление и будет сурово наказан в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

    В КСИР также заявили, что убийство лидера ХАМАС было организовано Израилем при поддержке правительства США.

    Ранее разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    4 августа 2024, 11:00 • Новости дня
    Названа предполагаемая дата удара Ирана по Израилю из-за Хании

    Axios: США и Израиль полагают, что Иран ответит ударом за гибель Хании 5 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар Ирана по Израилю в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании ожидают 5 августа, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios со ссылкой на трех американских и израильских источников, генерал США Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток накануне для того, чтобы пытаться мобилизовать коалицию союзников для отражения потенциальной атаки со стороны Ирана, пишет РБК.

    По данным источников, нападение Ирана может произойти по тому же сценарию, что и атака в апреле. При этом они допускают, что атака, которая может произойти 5 августа, будет масштабнее, в ней также может быть задействована группировка «Хезболла» в Ливане.

    Между тем Sky News Arabia со ссылкой на источники в западной разведке сообщил, что Иран и проиранская шиитская организация «Хезболла» планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа. Отмечается, что на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

    Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.

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    5 августа 2024, 06:06 • Новости дня
    Израиль допустил нанесение превентивного удара по Ирану

    TI: Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, в случае если Тегеран решит атаковать, сообщила газета The Times of Israel.

    Издание пишет, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб, на которой обсуждались, в том числе, превентивные действия. Предполагается, что они будут возможны, если разведка подтвердит намерение Ирана ударить по Израилю, передает ТАСС.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник.

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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    5 августа 2024, 19:35 • Новости дня
    Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны

    The Wall Street Journal: Иран призвал авиакомпании избегать в ближайшие дни своего воздушного пространства

    Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран призвал авиакомпании и авиационные власти избегать воздушное пространство страны на фоне продолжающихся угроз со стороны официальных лиц атаковать Израиль, сообщило The Wall Street Journal.

    Уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о том, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие пару дней, передают «Известия»

    О том, какой именно удар готовит Иран, Блинкен не сказал. При этом госсекретарь подчеркнул, что отношения Вашингтона и Тегерана серьезно пострадают в случае мощной атаки на Израиль.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    5 августа 2024, 21:29 • Новости дня
    Шойгу провел переговоры с президентом Ирана
    Шойгу провел переговоры с президентом Ирана
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает агентство Tasnim.

    Согласно информации агентства, Шойгу также провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, передает ТАСС.

    На встрече президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул необходимость ускорения реализации соглашений, заключенных между Россией и Ираном. «Важно ускорить выполнение договоренностей, достигнутых между двумя странами», – приводит его слова агентство ISNA.

    Ранее сообщалось о прибытии Шойгу в Иран в рамках запланированной поездки.

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    4 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю

    WST: Иран отверг призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство Хании

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран, и намерен нанести ответный удар по Израилю, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

    Лидеры Ирана пообещали нанести ответный удар, ответив арабским дипломатам, что «им все равно, спровоцирует ли ответ войну», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Источники издания сообщают, что США попросили союзников передать Ирану предупреждение, что любой значительный удар по Израилю вызовет ответную реакцию, и дали понять, что новому президенту Масуду Пезешкиану лучше проявить сдержанность для улучшений отношений с Западом.

    Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.

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    6 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

    Al Mayadeen: США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

    Tекст: Валерия Городецкая

    На границе между Ираком и Саудовской Аравией зафиксировано движение американской военной колонны, сообщил ливанский канал Al Mayadeen.

    Колонну военной техники вооруженных сил США заметили на контрольно-пропускном пункте «Арар», сообщил Al Mayadeen, передает ТАСС.

    Переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару по Израилю со стороны Ирана, полагает телеканал.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль.

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    4 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    «Хезболла» запустила «шквал ракет» по Израилю

    «Хезболла» обстреляла населенный пункт на севере Израиля десятками ракет «Катюша»

    Tекст: Антон Антонов

    Times of Israel пишет о «шквале ракет» со стороны ливанского движения «Хезболла» по северу Израиля. В «Хезболле» подтвердили, что выпустили по населенному пункту Бейт-Гилель десятки ракет.

    В субботу Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, а также «уничтожили террориста «Хезболлы» в районе Дересриан», передает РИА «Новости».

    Позднее Times of Israel сообщила, что «шквал ракет выпущен из Ливана по северу» Израиля. «Многочисленные перехваты со стороны «Железного купола» видны над Галилеей», – говорится в сообщении.

    «Хезболла» пояснила, что «включило новое поселение Бейт-Гилель» на севере Израиля «в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет «Катюша». «Хезболла» назвала это ответом на удары Израиля по югу Ливана.

    Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».

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    3 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров со спецслужбами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопрофильная делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров с египетскими спецслужбами о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками с движением ХАМАС, сообщил журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники.

    «В состав высокопоставленной израильской делегации входят директор разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа и директор службы безопасности ШАБАК Ронен Бара», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что делегация планирует обсудить с главой египетской разведки Аббасом Камелем вопросы прекращения огня и обмена заложниками в Газе.

    По информации источников, приезд израильской делегации стал результатом активного вмешательства со стороны Вашингтона.

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    4 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Хуситы пообещали Израилю ответный удар со всех направлений сопротивления

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.

    Он отметил, что движение заявляет «израильтянам и американцам, что они должны нести ответственность за расширение масштаба противостояния», передает РИА «Новости».

    Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.

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    5 августа 2024, 04:00 • Новости дня
    Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль

    Блинкен: Атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник

    Tекст: Вера Басилая

    США не знают точного времени возможной атаки Ирана и ливанского движения «Хезболла» по Израилю, но она может начаться уже в понедельник, сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен главам МИД стран G7.

    Источники портала Axios сообщили, что Блинкен заявил главам МИД стран G7, что Иран и  «Хезболлах» примут ответные меры, но «пока неясно в какой форме», атака может начаться уже в ближайшие 24-48 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, госсекретарь США отметил, что наращивание численности американских войск в регионе преследует «исключительно оборонительные цели».

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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    4 августа 2024, 18:42 • Новости дня
    В США заявили в возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    США все еще верят в возможность сделки по освобождению заложников и прекращению огня между Израилем и ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    По словам Кирби, США считают, что стороны находятся достаточно близко от заключения данного соглашения, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.

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    4 августа 2024, 23:48 • Новости дня
    Движение «Хезболла» показало видео с ракетами дальнего действия

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок, следует из размещенного движением видео.

    На кадрах показан тоннель, в котором бойцы «Хезболлы» передвигаются на мотоциклах. Также демонстрируется развертывание ПСЗО в лесополосе. Видео сопровождается заявлением: «Наказание болезненно», передает РИА «Новости».

    Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

    Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».

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    6 августа 2024, 04:30 • Новости дня
    Аббас: Убийство Хании имело целью затянуть конфликт в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Он также добавил, что целью убийства Хании является расширение масштабов войны в секторе Газа. Аббас считает, что убийство окажет негативное влияние на текущие переговоры по выводу израильских войск из Газы, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что Палестинская национальная администрация (ПНА), несмотря на многолетний конфликт с ХАМАС, выступила с осуждением убийства Хании.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    4 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    Израиль приготовился к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

    NBC: Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль ожидает, что со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболла» в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников, сообщил телеканал NBC News.

    Израильский чиновник сообщил, что в Израиле ждут, что в течение нескольких дней по стране будет нанесен массированный удар ракетами и дронами в ответ на убийство Хании и Шукра, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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