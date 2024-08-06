Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Хуситы заявили о подготовке крупных планов удара по Израилю
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) занимается подготовкой крупных планов удара по Израилю, заявил официальный представитель движения Насреддин Амер в интервью изданию Newsweek.
Он отказался раскрыть подробности участия группировки в предстоящей атаке, но сообщил, что «крупные планы уже разрабатываются», передают РИА «Новости».
Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Али Аль-Кахум сообщил, что ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений.