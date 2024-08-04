Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Хуситы пообещали Израилю ответный удар со всех направлений сопротивления
Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.
Он отметил, что движение заявляет «израильтянам и американцам, что они должны нести ответственность за расширение масштаба противостояния», передает РИА «Новости».
Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.
Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.