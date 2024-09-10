На портале нашлись выпуски российского журналиста Владимира Соловьева и лекции помощника президента России Владимира Мединского, пишет Readovka67.

Эти ролики, обычно сосредоточенные на борьбе за независимость Украины, затрагивают такие спорные моменты, как участие Украинской повстанческой армии* (признана экстремистской и запрещена в России) в операциях на стороне гитлеровцев и вопрос галицкого национализма. Видеоматериалы также касаются тематики массового голода 1930-х, делая акцент на том, что Украина пострадала наряду с Россией и Казахстаном, что вызывает переосмысление этих событий.

Институт был создан в 2006 году, его задачей является поддержка официальной государственной позиции, он ставит акцент на украинской версии истории войны и независимости. При этом глава института Антон Дробович заявлял о намерении сделать политику института более либеральной и взвешенной.

Некоторые эксперты предполагают, что добавление российских видео может быть работой сотрудников, выражающих свое мнение. Что в свою очередь может свидетельствовать о существующих разногласиях и более сложной динамике в политическом дискурсе.

Эксперт Борис Рожин отмечает, что пропагандистский подход нынешней Украины направлен на все сферы жизни украинцев, активно продвигая определенные идеи. Весь этот инструментарий, на который тратится огромная статья бюджета страны, служит укреплению концепции, что Украина находится в постоянной борьбе с Россией, что еще больше подогревает текущую политическую ситуацию.

В условиях нынешней ситуации на Украине есть люди, которые осознают искажение в официальной истории. Однако, как отмечает Рожин, эти граждане находятся в положении, схожем с жителями Третьего рейха, которые не могли свободно выражать свои взгляды. Российские видеоматериалы могли появиться на сайте как своеобразный протест со стороны сотрудников, что скорее показывает внутренние разногласия, нежели организованное сопротивление.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, влияние украинской пропаганды актуально лишь до тех пор, пока власть в стране поддерживается НАТО и США. Он считает, что при ослаблении этого контроля население вспомнит общие исторические корни с Россией. Свинцов уверен, что украинская пропаганда потерпит неудачу с приходом нового руководства, нацеленного на развитие государства. По его мнению, недовольство политикой президента Зеленского, в том числе из-за массовой мобилизации, нарастает и может вызвать усиление внутреннего сопротивления.