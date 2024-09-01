В Израиле опознали тело погибшего в Газе россиянина

ЦАХАЛ: Среди погибших в Газе заложников опознан россиянин Александр Лобанов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля вечером 31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха обнаружили и извлекли тело Александра Лобанова, передает ТАСС.

После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семью погибшего.

Ранее россиянин Андрей Козлов рассказал, что боевики группировки ХАМАС систематически применяли силу к заложникам, захваченным в ходе нападения на Израиль, и угрожали им убийством.