Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
В Израиле опознали тело погибшего в Газе россиянина
ЦАХАЛ: Среди погибших в Газе заложников опознан россиянин Александр Лобанов
Россиянин Александр Лобанов, похищенный палестинским движением ХАМАС, был найден мертвым в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как говорится в сообщении ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля вечером 31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха обнаружили и извлекли тело Александра Лобанова, передает ТАСС.
После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семью погибшего.
Ранее россиянин Андрей Козлов рассказал, что боевики группировки ХАМАС систематически применяли силу к заложникам, захваченным в ходе нападения на Израиль, и угрожали им убийством.