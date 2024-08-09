Военкора Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала

Tекст: Вера Басилая

Источники сообщили, что Поддубный находится в сознании, общается с врачами, серьезные операции ему не нужны, он дышит самостоятельно с помощью кислородной маски и идет на поправку, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Врач объяснил, что травмы Поддубного указывают на то, что он находился в непосредственной близости от эпицентра взрыва, но медики уверены, что через пару месяцев военкора смогут поставить на ноги.

Ранее директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

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