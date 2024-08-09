С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.0 комментариев
Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала
Военкора Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала
Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного перевели в общую палату шокового зала реанимационного отделения НИИ им. Склифосовского, его состояние стабилизировалось.
Источники сообщили, что Поддубный находится в сознании, общается с врачами, серьезные операции ему не нужны, он дышит самостоятельно с помощью кислородной маски и идет на поправку, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Врач объяснил, что травмы Поддубного указывают на то, что он находился в непосредственной близости от эпицентра взрыва, но медики уверены, что через пару месяцев военкора смогут поставить на ноги.
Ранее директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма.
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.
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