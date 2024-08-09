СК предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступные действия Кривенко и Павлова, связанные с так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, погибли и ранены 132 человека, повреждено или разрушено свыше 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также завершено расследование в отношении командира 79 десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, ему также предъявлено заочное обвинение. В 2019 году, согласно версии следствия, он приказал прицельно обстрелять из артиллерии село Саханка в ДНР, где погиб мирный житель.

Кроме того, закончено расследование против мэра Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова, его заочно обвиняют в экстремизме по национальному признаку и распространении фейков о ВС России.

Ранее СКР сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне ВСУ считаются более 700 иностранцев, 422 из них находятся в международном розыске.