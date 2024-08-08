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Маск назвал глупцом кандидата в вице-президенты США Уолца
Американский предприниматель Илон Маск назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией.
Ранее был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на разжигающие ненависть высказывания или дезинформацию, передает РИА «Новости».
Пользователь соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России), который поделился этим видео, поинтересовался, кто будет решать, что считается дезинформацией.
«Он такой глупец», – прокомментировал Маск видеозапись, добавив к сообщению эмодзи рассмешенного до слез человечка.
Ранее британская газета The Daily Mail сообщила, что предвыборный штаб Дональда Трампа ликовал, когда конкурирующая с ними вице-президент США Камала Харрис выбрала в качестве кандидата в вице-президенты от демократов «малоизвестного» губернатора Миннесоты Тима Уолца.