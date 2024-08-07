Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медуслуг своего штата.0 комментариев
Маск решил взять интервью у Харрис
Маск выразил готовность взять интервью у Харрис
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов провести интервью с вице-президентом США Камалой Харрис, претендующей на пост главы государства от Демократической партии.
Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) прокомментировал публикацию одного из пользователей, предположившего, что шансы на то, что Харрис согласится на интервью с Маском, равны нулю. Предприниматель подчеркнул, что он «открыт для этого», передает ТАСС.
Ранее Трамп сообщил, что собирается дать интервью Илону Маску 12 августа.