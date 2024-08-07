Экс-замглавы Минобороны Иванова оставили в СИЗО до 23 сентября

Tекст: Дарья Григоренко

В постановлении говорится, что постановление суда первой инстанции оставить без изменений, а жалобу защиты – без удовлетворения, передает ТАСС.

Кроме того, суд признал законным продление ареста второму фигуранту дела – Сергею Бородину.

Отмечается, что слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Обвиняемые приняли участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО.

Между тем адвокат Денис Балуев опроверг сообщения о сотрудничестве его подзащитного. Балуев ответил на вопрос о достоверности сообщений некоторых СМИ о сотрудничестве Иванова со следствием, назвав «это все бредом».

Ранее Иванов попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные.