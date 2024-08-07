Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Экс-замглавы Минобороны Иванова оставили в СИЗО до 23 сентября
Мосгорсуд признал законным продление до 23 сентября срока содержания под стражей бывшего первого замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, сообщили в суде.
В постановлении говорится, что постановление суда первой инстанции оставить без изменений, а жалобу защиты – без удовлетворения, передает ТАСС.
Кроме того, суд признал законным продление ареста второму фигуранту дела – Сергею Бородину.
Отмечается, что слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Обвиняемые приняли участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО.
Между тем адвокат Денис Балуев опроверг сообщения о сотрудничестве его подзащитного. Балуев ответил на вопрос о достоверности сообщений некоторых СМИ о сотрудничестве Иванова со следствием, назвав «это все бредом».
Ранее Иванов попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные.