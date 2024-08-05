Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Экс-замглавы Минобороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО
Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов просит смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные, следует из материалов дела.
Как говорится в документах, Иванов просил суд избрать более мягкую меру пресечения, указав на положительные характеристики, передает ТАСС.
Также он обратил внимание, что он имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также на то, что у него на иждивении находятся малолетние дети. Иванов указал, что имеет награды и благодарности и является участником боевых действий. Кроме того, он сообщил, что не собирается скрываться.
Также в материалах говорится, что Иванов в качестве своей защиты и необоснованности заключения в СИЗО указывал на то, что доводы следствия не обоснованы.
Ранее Иванов и его защита заявили, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений».