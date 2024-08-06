Врач объяснил, как сохранить здоровье во сне

Врач Галкин: При сне на боку необходимо подкладывать валик для здоровья спины

Tекст: Елизавета Шишкова

«Если вы любите спать на боку, подкладывайте подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, что чревато не только изменением строения позвонков, но и сдавливанием органов», – рассказал он изданию «Газета.Ru».

Также между коленями следует положить тонкое одеяло. Если человек спит на животе, то для здоровья шейного отдела следует выбрать низкую подушку.

Также валик или подушку нужно подкладывать под живот для профилактики искривления поясничного отдела и гиперлордоза. При сне на спине необходимо подложить валик под колени, чтобы избежать прогиба в поясничном отделе.

Если положение тела не выравнивать, в дальнейшем это может привести к зажимам и болям. «Поэтому максимально сохраняйте анатомические изгибы тела, подкладывайте подушки, если надо, и наслаждайтесь здоровым сном», – заключил врач.