Российские разведчики рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

Разведчица Дульцева: Дети эмоционально восприняли новость о своей родине

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью телеканалу «Россия-1» Дульцева поделилась, что их дочь София была очень тронута, узнав о своих корнях. По ее словам, она была растрогана до слез. «Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила, что у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать», – добавила она, передает Газета.Ru.

Сын супругов, Даня, по словам Анны, отнесся к этой новости более спокойно, но с большим позитивом. «Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», – подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин.