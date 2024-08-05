Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.6 комментариев
Симоньян назвала вернувшихся в рамках обмена россиян настоящими патриотами
В Россию в рамках обмена заключенными с западными странами вернулись настоящие люди, верные Родине, а из России уехали «зверята», заявила главред RT Маргарита Симоньян.
Для возвращенных россиян словосочетания «верность присяге» и «верность своей Родине» не являются пустыми словами, отметила Симоньян, передает РИА «Новости».
«Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян также обратила внимание на семьи российских разведчиков, которые вынуждены были уехать из России, сменить личности и жить по легенде. По ее мнению, они совершают настоящий подвиг.
Кроме того, главред RT отметила странное поведение американского лидера Джо Байдена, который во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а затем вернулся обратно. Она назвала Байдена «несчастным дедом в абсолютной очевидной деменции» и задалась вопросом, как в демократической стране с трехсотмиллионным населением ему не могут найти замену.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.