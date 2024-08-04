Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после прилета авиабомбы ВС России

Tекст: Дарья Григоренко

Автор видео, военный блогер Семен Пегов в своем Telegram-канале, утверждает, что взрыв является результатом успешного удара российской авиации по украинским позициям.

Особенностью данного взрыва стало образование крупного грибообразного облака, которое визуально напоминает последствия ядерного взрыва. Однако, поясняется, что столь масштабное облако образовалось из-за удачного попадания российской авиабомбы по скоплению военной техники или боеприпасов противника, передает «Российская газета».

По данным СМИ, ВКС России ведут интенсивные боевые действия в пригородах Торецка, где украинская система противовоздушной обороны подавлена. Российские самолеты и вертолеты наносят удары по позициям ВСУ, используя как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Целью этих действий является дезорганизация украинской обороны и создание условий для успешного наступления наземных войск.

В частности, поселок Нью-Йорк, расположенный на южных окраинах Торецка, имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск. Контроль над этим населенным пунктом позволит существенно облегчить штурм Торецка, который, в свою очередь, является ключевым узлом обороны украинских войск в Донбассе.

«Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают шаг за шагом продвигаться по населенному пункту, уничтожая живую силу и технику противника», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России распространило видео удара ВКС России по позициям радиотехнической роты ВСУ с применением ракеты X-35.