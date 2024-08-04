Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Рябков: «Часы Судного дня» показывают «без двух минут»
«Часы Судного дня», символизирующие степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», но это не значит, что процесс эскалации необратим, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как заявил Рябков в эфире телеканала «Россия-1», сейчас эти часы показывают «без двух минут», но это не значит, что их ход необратим и начнется бой «Часов Судного дня», передает ТАСС. По его словам, необходимо со всей ответственностью подходить к происходящему.
Он также рассказал, что после недавнего разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали нового витка эскалации. «Сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, дошел», – пояснил он.
Ранее Рябков рассказал, что Белоусов направил очень серьезное предостережение Остину. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям.