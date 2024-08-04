Рябков: «Часы Судного дня» показывают «без двух минут»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Рябков в эфире телеканала «Россия-1», сейчас эти часы показывают «без двух минут», но это не значит, что их ход необратим и начнется бой «Часов Судного дня», передает ТАСС. По его словам, необходимо со всей ответственностью подходить к происходящему.

Он также рассказал, что после недавнего разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали нового витка эскалации. «Сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, дошел», – пояснил он.

Ранее Рябков рассказал, что Белоусов направил очень серьезное предостережение Остину. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям.



