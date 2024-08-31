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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire
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    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    16 комментариев
    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня

    Лавров назвал фантазерами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – передает ТАСС его слова.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

    31 августа 2024, 04:25 • Новости дня
    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного

    Уволенный Зеленским с поста командующего ВВС Украины Олещук процитировал Залужного

    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Олещук, которого украинский лидер Владимир Зеленский уволил с поста командующего ВВС страны, процитировал в соцсетях Валерия Залужного, занимавшего прежде должность главкома вооруженных сил Украины, а сейчас – посла Украины в Великобритании.

    После того, как Олещук был уволен, он написал в соцсеятх: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16. F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot.

    Залужный был уволен с военной службы в мае. Он стал послом Украины в Британии. Судя по результатам социологических исследований, Залужный одержал бы над Зеленским победу, если бы на Украине провели президентские выборы и Залужный принял в них участие.


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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

    Коментарии (26)
    31 августа 2024, 04:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в третий раз за ночь сработали сирены воздушной тревоги, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли в Сумах, Броварах и Кременчуге.


    Коментарии (3)
    31 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров каналу RT.

    «Те, кто выступает против, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

    Лавров также отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны могли легко прийти к соглашению, но Украина отказалась от этого.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (19)
    31 августа 2024, 06:42 • Новости дня
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до 46 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что госпитализированы 37 человек, в том числе семеро детей, при этом «один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция». Кроме того, Гладков рассказал, что двое взрослых будут доставлены в Москву, передает ТАСС.

    В пресс-службе сказали, что в тяжелом состоянии находятся десять человек, в том числе двое детей; четверо подключены к аппарату ИВЛ, включая одного ребенка. Всего за сутки в регионе пострадали 52 человека.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Коментарии (21)
    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    30 августа 2024, 22:34 • Новости дня
    Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали пять человек

    В результате украинского обстрела Белгородской области погибли пять и пострадали почти 40 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», погибли пять человек, пострадали 37 мирных жителей, в том числе шесть детей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в Telegram.

    В Белгороде повреждены многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты, а также девять автомобилей. Обстрел вызвал возгорание сухой травы на окраине, пожар потушен.

    В поселке Дубовое повреждения получили более десяти автомобилей, многоквартирные и частные дома. Два дома загорелись в результате прямых попаданий, очаги возгорания оперативно потушены.

    РИА «Новости» уточняет, что в поселке Дубовое загорелись таунхаусы.

    Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, как попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Коментарии (20)
    31 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

    «Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

    Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

    Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Коментарии (15)
    30 августа 2024, 21:39 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией

    Посольство РФ в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Лондоне сообщило, что украинская дипмиссия может быть задействована в вербовке наемников для участия в конфликте против России.

    «Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наемников для участия в боевых действиях против России – в частности, в так называемый интернациональный «добровольческий» легион. Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании», – сообщили РИА «Новости» в российском посольстве.

    В дипмиссии напомнили о публикациях в британских СМИ, в которых родственники одного из британских наемников рассказывали, что он обратился в украинское посольство в Лондоне, где ему «подсказали, как надо действовать».

    «Через некоторое время после возвращения в Британию этот «солдат удачи» совершил самоубийство», – добавили в посольстве.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников. В ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    31 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников

    Politico сообщила об экстрадиции Венесуэлой воевавших за Украину колумбийских наемников в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, сообщила Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на испаноязычные СМИ, наемников задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Указывается, что колумбийцы присоединились к так называемому иностранному легиону ВСУ летом 2023 года.

    Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. Открыты уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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    31 августа 2024, 09:46 • Новости дня
    НПО: Погибший украинский пилот Месь активно выступал за поставки F-16
    НПО: Погибший украинский пилот Месь активно выступал за поставки F-16

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения истребителя F-16, за несколько месяцев до трагедии активно выступал за передачу Украине западных боевых самолетов, сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.

    Отмечается, что Месь вместе с коллегой Андреем Пильщиковым в 2023 году посетил США, где встречался с американскими политиками и военными, чтобы убедить западных партнеров в необходимости поставить Украине современные истребители F-16, передает RT.

    В сообщении организации Wingmen for Ukraine указано, что Месь был не только опытным пилотом, но и ярым сторонником укрепления военного потенциала Украины.

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Белгородец рассказал об атаке ВСУ на его машину в городе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Белгорода Андрей Слизняков заявил, что попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.

    «Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и все, жена голову опрокинула... » – приводит слова мужчины РИА «Новости».

    Его жену забрала машина скорой помощи, у нее зафиксировали ранение в бок, сам мужчина не пострадал.

    Отмечается, что при атаке ВСУ на Белгород осколками посекло автобус и автомобили в микрорайоне Харьковская гора. У машин выбило стекла, повредило кузова. У автобуса разбито лобовое стекло.

    Ранее в пятницу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в регионе погиб человек.

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