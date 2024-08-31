Лавров назвал фантазерами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

Tекст: Кристина Цыцура

«Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – передает ТАСС его слова.

По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

