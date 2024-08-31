Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
В Мугле нашли тело пропавшей две недели назад россиянки
Mugla Gazetesi: В Мугле нашли тело пропавшей две недели назад россиянки
Тело россиянки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа в турецкой курортной провинции Мугла, нашли в субботу утром в лесистой местности, сообщил Mugla Gazetesi со ссылкой на префекта города Мармарис Нуруллаха Кая.
Сообщается, что сначала полиция нашла разбитый телефон девушки в лесу, а затем заметили ее тело, передает ТАСС.
«Оно отправлено в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия», – отметил исчтоник издания.
По информации телеканала NTV, телефон россиянки нашли рядом с обрывом в районе Ичмелер, а ее тело – на берегу моря. Спасатели спустились с крутого обрыва к воде, в поисках использовался беспилотник. Прокуратура Мармариса проводит расследование по делу о смерти гражданки РФ, сообщает телекомпания.