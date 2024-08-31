Mugla Gazetesi: В Мугле нашли тело пропавшей две недели назад россиянки

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается, что сначала полиция нашла разбитый телефон девушки в лесу, а затем заметили ее тело, передает ТАСС.

«Оно отправлено в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия», – отметил исчтоник издания.

По информации телеканала NTV, телефон россиянки нашли рядом с обрывом в районе Ичмелер, а ее тело – на берегу моря. Спасатели спустились с крутого обрыва к воде, в поисках использовался беспилотник. Прокуратура Мармариса проводит расследование по делу о смерти гражданки РФ, сообщает телекомпания.