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Песков отреагировал на дела против экс-сотрудников Минобороны
Песков назвал дела против экс-сотрудников Минобороны частью регулярной работы правоохранителей
Следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны идут в рамках регулярной работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как оценивают ситуацию в Кремле и мог ли знать Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны, о подобных действиях подчиненных.
По его словам, предъявляются серьезные обвинения, были проведени определенные следственные действия и это планомерная работа правоохранительных органов, передает ТАСС.
«О больших деталях мы не можем говорить. По завершении следствия будет суд. Только он может признать вину отдельно взятого человека в каждом случае», – отметил Песков.
В четверг СК России сообщил, что в отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова возбуждено дело о мошенничестве.