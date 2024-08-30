Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на генерала Попова

Tекст: Александра Юдина

Мужчина выражал обеспокоенность условиями хранения музейных экспонатов, однако суды не нашли оснований для удовлетворения его требований, передает РИА «Новости».

В иске к Минкультуры мужчина утверждал, что в ведомство направлялись обращения о нарушении условий хранения экспонатов, однако не получил ответа.

Суд не нашел подтверждений этим утверждениям и отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие доказательств нарушений со стороны министерства.

Последним иском, поданным бывшим сотрудником, стал иск к Павлу Попову. Суть этого иска не разглашается, однако известно, что судебное заседание было назначено на сентябрь 2024 года.

В СК России ранее сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, он обогащался за счет парка «Патриот».

