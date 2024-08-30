В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на генерала Попова
Москвич проиграл все судебные иски, поданные против бывшего замминистра обороны России Павла Попова, руководства парка и Министерства культуры из-за условий хранения музейных экспонатов.
Мужчина выражал обеспокоенность условиями хранения музейных экспонатов, однако суды не нашли оснований для удовлетворения его требований, передает РИА «Новости».
В иске к Минкультуры мужчина утверждал, что в ведомство направлялись обращения о нарушении условий хранения экспонатов, однако не получил ответа.
Суд не нашел подтверждений этим утверждениям и отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие доказательств нарушений со стороны министерства.
Последним иском, поданным бывшим сотрудником, стал иск к Павлу Попову. Суть этого иска не разглашается, однако известно, что судебное заседание было назначено на сентябрь 2024 года.
В СК России ранее сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, он обогащался за счет парка «Патриот».