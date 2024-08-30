В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Харрис пообещала поддержку Израиля в случае избрания президентом США
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что война в секторе Газа «должна закончиться»
Война в секторе Газа должна закончиться, нужно добиться заключения сделки, но Израиль будет обеспечен всем необходимым для обороны средствами, заявила вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис в интервью телеканалу CNN.
«Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится», – приводит РИА «Новости» слова Харрис.
Она также заявила о необходимости заключить сделку по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, чтобы закончить войну. По ее словам, следует «работать над двухгосударственным решением» разрешения палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.
Интервью, которое Харрис дала вместе со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем, было записано ранее в четверг в Саванне (штат Джорджия).
Газета ВЗГЛЯД писала, что главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война.