Харрис пообещала поддержку Израиля в случае избрания президентом США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что война в секторе Газа «должна закончиться»

Tекст: Вера Басилая

«Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится», – приводит РИА «Новости» слова Харрис.

Она также заявила о необходимости заключить сделку по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, чтобы закончить войну. По ее словам, следует «работать над двухгосударственным решением» разрешения палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Интервью, которое Харрис дала вместе со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем, было записано ранее в четверг в Саванне (штат Джорджия).

Газета ВЗГЛЯД писала, что главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война.