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    Россия показала пример по избавлению от госдолга
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    3 августа 2024, 17:13 • Новости дня

    Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Гилинов

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни, сообщили в театре.

    Информацию о смерти Вячеслава Гилинова разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.

    Гилинов играл в театре с 1961 года, создал много ярких запоминающихся образов. Он стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах таких как «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы»

    3 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга в расчете на одного жителя, следует из данных стран «Большой двадцатки».

    Средний показатель по группе составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    В первом полугодии этого года на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга, что позволило ей войти в тройку лидеров после Индии (1316 долларов на человека) и Индонезии (1747 долларов на человека).

    Уровень госдолга на человека не превышает пять тыс. долларов также в Турции (2,8 тыс.), Китае (три тыс.) и ЮАР (4,5 тыс.). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине этот показатель варьируется от 5 до 10 тыс. долларов.

    В США этот показатель достигает рекордных 104,5 тыс. долларов на человека, что более чем в 50 раз превышает российский. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии, Франции, Британии и Италии.

    Наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тыс. долларов на человека.

    В конце июля госдолг США установил новый рекорд, достигнув 35 трлн долларов.

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    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

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    2 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить

    IBA пообещал наградить спортсменок, проигравших боксершам-трансгендерам

    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц, проваливших гендерный тест, на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    В своем заявлении Кремлев выразил возмущение ситуацией, сложившейся на Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что допуск к соревнованиям спортсменок, проваливших гендерный тест, наносит серьезный ущерб репутации спорта и является проявлением неуважения к честным спортсменам, передает ТАСС.

    «IBA будет защищать каждую спортсменку. IBA наградит пострадавших спортсменок в боксе как за первое место на Олимпиаде. Мы будем отстаивать всех и, конечно же, защищать от гендерной дискриминации», – сказал он.

    «То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, это позор всех времен, спортсмены получают отравления из-за циничности руководства МОК и завершают карьеру из-за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы», – добавил Кремлев.

    Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.

    Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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    3 августа 2024, 09:52 • Новости дня
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате боев на севере Мали в конце июля погибли 84 участника ЧВК «Вагнер», заявил представитель движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) Мохаммед аль-Маулуд Рамадан.

    По его словам, помимо российских бойцов погибли 47 солдат правительственных войск, передает «Царьград». Еще 30 военных были ранены, семеро попали в плен.

    Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

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    3 августа 2024, 09:32 • Новости дня
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат, предназначенный для оперативной оценки радиационной обстановки в зонах, подвергшихся ядерному воздействию, сообщил директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Новый FPV-дрон, получивший название «Судный день», позволит спасателям и военным быстро оценить уровень радиации и принять необходимые меры для защиты населения в случае нанесения ядерных ударов, рассказал Кузякин, передает ТАСС.

    Беспилотник оснащен специальными датчиками, позволяющими измерять уровень отравляющих веществ. Он обладает высокой маневренностью и способен быстро подниматься в воздух, что дает возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

    «ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона «Судного дня», в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов в городах и на местности», – сообщил Кузин.

    По его словам, время полета дрона «Судного дня» составляет до 20 минут при активном маневрировании, а дальность работы – от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки к запуску аппарата составляет всего 30 секунд.

    Ранее в России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

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    3 августа 2024, 10:32 • Новости дня
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом

    Бербок назвала деликатной дилеммой обмен заключенными между Россией и Западом

    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран является «крайне деликатной дилеммой», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

    По словам Бербок, германскому правительству нелегко далось решение об освобождении Вадима Красикова, пишет Tagesschau, передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об обмене Красикова разделило Германию.

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    2 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелейшей ситуации на Покровском направлении

    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация для украинской армии на Покровском направлении складывается тяжелейшим образом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уведомил его о критическом положении украинских войск на Покровском направлении, передает «Московский комсомолец».

    По словам Зеленского, там проходят самые жесткие бои, а подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону на этом участке фронта, по сути «держат основу обороны и на всем востоке».

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    3 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Возвращенный в Россию Селезнев рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
    Возвращенный в Россию Селезнев рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными Роман Селезнев поделился подробностями о своем пребывании в американских тюрьмах.

    По словам Селезнева, он неоднократно подвергался издевательствам со стороны тюремной администрации, включая помещение в карцер и постоянные нарушения сна, передает РИА «Новости».

    «Они меня постоянно будили, заставили меня 24 часа, два часа отмечаться… То есть будили каждые два часа, включали свет», – сказал он.

    Он также заявил, что неоднократно оказывался на грани жизни и смерти: «Пару случаев было, когда меня чуть не убили».

    Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.

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    2 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане

    Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»

    Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление памяти жертв теракта в Беслане.

    В своем заявлении «Высший совет осетин» подчеркивает, что высказывания Лебедева о «Матерях Беслана» и о том, что общественные организации, созданные после теракта в Беслане, «спекулируют на трагедии», являются грубым оскорблением памяти жертв и их близких, передает ТАСС.

    Заявление движения направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина. «Высший совет осетин» потребовал лишить дизайнера госнаград.

    Основанием для обращения в правоохранительные органы послужили высказывания Лебедева в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), которое вызвало широкий общественный резонанс. Дизайнер подверг критике деятельность общественных организаций, созданных после теракта в Беслане, обвинив их в политической спекуляции. Лебедев сказал, что эти организации, взяв за основу случившееся в прошлом, «бегают с ним так, будто это событие все еще актуально».

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    2 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киргизии считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС», заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов в соцсети.

    «Мы исходим из того, что обсуждаемые в Госдуме поправки и ограничения не касаются граждан Киргизии. Согласно основным принципам ЕАЭС, наши граждане имеют свободный и равный доступ к трудовому рынку. Если будет другая интерпретация и наши граждане окажутся наравне с мигрантами из третьих стран, нам будет трудно объяснить нашему народу необходимость участия в ЕАЭС», – передает РБК его слова.

    Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам работу в сферах медицины, фармацевтики, а также в школьном и дошкольном образовании.

    В пояснительной записке авторы ссылаются на различия в образовании и практике между российскими и зарубежными учреждениями, а также на отличия медицинских терминов от «бытового русского языка» и «низкий уровень личной ответственности» иностранных граждан.


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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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    3 августа 2024, 11:45 • Новости дня
    Переводчица из Швейцарии доказала, что является матерью трех детей Дурова
    Переводчица из Швейцарии доказала, что является матерью трех детей Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швейцарская переводчица Ирина Болгар показала документы, доказывающие, что она является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова.

    По просьбе Forbes переводчица предоставила документы, среди которых оказались копии свидетельств о рождении троих детей: дочери Леи, родившейся в 2013 году, сына Даниэля, появившегося на свет в 2016 году, и младшего сына Давида, рожденного в 2017 году, передает «Ura.ru».

    Кроме того, Болгар предоставила сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки, а также семейную фотографию, сделанную в ее доме в Женеве в 2020 году.

    Переводчица утверждает, что познакомилась с Дуровым в Петербурге в 2012 году, а в 2018 году пара с детьми переехала в Дубай. Впоследствии Болгар с детьми была вынуждена переехать в Швейцарию. Сам Дуров пока никак не прокомментировал эти заявления.

    Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей». Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код.

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    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    2 августа 2024, 18:20 • Новости дня
    Арестован экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешков

    Полковника Пешкова арестовали по делу о хищениях при поставках пайков для нужд СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, полковник Дмитрий Пешков задержан в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд спецоперации.

    Пешкову предъявили обвинение, он арестован и находится в СИЗО-11, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ранее Мещанский суд Москвы арестовал руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

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    3 августа 2024, 12:12 • Новости дня
    Чемпион Европы по боксу Двали вступился за подростка в драке и ослеп на один глаз
    Чемпион Европы по боксу Двали вступился за подростка в драке и ослеп на один глаз
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.

    Утром 28 июля во время пробежки в Феодосии Двали и его тренер-катмен заметили, как толпа мужчин избивает подростка на набережной, передает ТАСС.

    Спортсмены вступились за мальчика, но в итоге сильно пострадали сами: Двали получил перелом орбитальной кости, второй глаз боксера также поврежден, а у его тренера сломана рука, сообщил источник агентства.

    По словам Двали, его карьера в боксе завершена. В понедельник ему предстоит первая операция на глазу.

    Двали 23 года, он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

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    Россия показала пример по избавлению от госдолга

    Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения. По этому показателю страна теперь уступает только Индии и Индонезии. Как напоминают эксперты, Россия унаследовала астрономический госдолг от СССР, избавление от него стало одним из достижений первых двух президентских сроков Владимира Путина. После 2014 года стране пришлось изменить свою финансовую стратегию, что тоже дало результаты. Подробности

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

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    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

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    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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