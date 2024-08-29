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Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы
Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники
Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидировано более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, «прилет» был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».
Предположительно, ликвидировано более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевешем в сторону Румынии вертолете.
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