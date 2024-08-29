Аллегрова заявила о планах уйти со сцены

Tекст: Кристина Цыцура

Певица за кулисами «Новой волны» в Сириусе заявила коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти со сцены.

«Поэтому минувшее выступление может стать для 72-летней Ирины Александровны чуть ли не последним», – заявили журналисты издания.

В публикации авторы отметили, что Аллегрова давно отказалась от гастролей, она выступает лишь по особым поводам и на крупных мероприятиях.

Ранее заслуженная артистка России Наташа Королева сообщила о женитьбе сына Архипа 21 августа.

