В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Аллегрова заявила о планах уйти со сцены
Певица Ирина Аллегрова приняла решение завершить карьеру и может покинуть сцену в ближайшее время, об этом заявило издание StarHit со ссылкой на коллег артистки.
Певица за кулисами «Новой волны» в Сириусе заявила коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти со сцены.
«Поэтому минувшее выступление может стать для 72-летней Ирины Александровны чуть ли не последним», – заявили журналисты издания.
В публикации авторы отметили, что Аллегрова давно отказалась от гастролей, она выступает лишь по особым поводам и на крупных мероприятиях.
Ранее заслуженная артистка России Наташа Королева сообщила о женитьбе сына Архипа 21 августа.