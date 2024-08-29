В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ жилых домов в городе Льгове под Курском
Военные следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела жилых домов в городе Льгове Курской области, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.
Как говорится в сообщении в отношении военнослужащих войсковых частей А0362 (61-я отдельная механизированная бригада), А4718 (22-я отдельная механизированная бригада), А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) ВСУ и других подразделений и соединений Украины Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «Покушение на убийство» и «Теракт», передает ТАСС.
Ранее глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека.