В бундестаге назвали Шольца вассальным канцлером

Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам

Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики

Tекст: Антон Антонов

Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.

Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.

Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».

Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.

Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.