Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
В бундестаге назвали Шольца вассальным канцлером
Депутат бундестага, лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт назвала Олафа Шольца вассальным канцлером.
Такое заявление она обосновала тем, что Шольц не считает нужным обсудить в бундестаге вопрос будущего размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, передают «Известия».
Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.