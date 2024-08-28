Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине, несмотря на его просьбу. Об этом сообщает Fox News.
«Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов», – цитирует телеканал пресс-службу госсекретаря штата Мичиган, передает РИА «Новости».
В Висконсине избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы сохранить Кеннеди-младшего в бюллетене.
Напомним, что в пятницу Кеннеди заявил, что хочет сняться с выборов в порядка десяти колеблющихся штатах, чтобы не оттягивать голоса у республиканца Дональда Трампа.
Ранее Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной.