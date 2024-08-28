Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине

Tекст: Денис Тельманов

«Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов», – цитирует телеканал пресс-службу госсекретаря штата Мичиган, передает РИА «Новости».



В Висконсине избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы сохранить Кеннеди-младшего в бюллетене.

Напомним, что в пятницу Кеннеди заявил, что хочет сняться с выборов в порядка десяти колеблющихся штатах, чтобы не оттягивать голоса у республиканца Дональда Трампа.

Ранее Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной.