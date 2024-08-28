Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».10 комментариев
МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
В Курской области из «серых зон» эвакуируют мирных жителей, сообщили в МЧС России в среду.
Работа ведут подразделения министерства обороны и волонтерские организации, они ищут людей в «так называемой серой зоне», указали в МЧС, передает ТАСС.
Пока отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с территорий.
Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.