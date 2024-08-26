Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
После эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей
МЧС и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из приграничных районов Курской области, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.
Он добавил, что работа по поиску людей, с которыми у родственников не было возможности связаться, продолжается.
«За последние сутки удалось установить местонахождение и организовать связь по 61 заявке. В результате проведенной работы воссоединились более 330 семей», – передает ТАСС его слова.
Воссоединению семей содействуют волонтерские организации и администрации пунктов временного размещения (ПВР). На данный момент более 11,5 тыс. эвакуированных из приграничья, включая более 3,5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения.
За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.
Шаров отметил, что пострадавшие от атак ВСУ на Курскую область получили финансовую помощь в размере 543 млн рублей.
Ранее представитель МЧС сообщал, что за сутки опасные районы Курской области покинули около 3,2 тыс. человек.