«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили подготовку к новому учебному году

В партии заявили, что обеспечили 240 тыс. детей по всей стране школьными наборами и организовала контроль за строительством и капитальным ремонтом школ, что позволило сдать объекты в срок.

«Наши депутаты и члены общественного контроля уделили особое внимание объектам «красной зоны», что позволило принять ряд важных решений», – отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

В сентябре-декабре 2024 года капитальный ремонт завершится еще в 327 школах, добавил он.

Среди регионов-лидеров по реализации программы – Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области. Врио секретаря Генсовета также сообщил о досрочном выполнении поручения президента о строительстве 1300 новых школ. Он привел примеры успешной работы в регионах, таких как Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край и другие.

Также «Единая Россия» провела акцию «Собери ребенка в школу», оказав помощь 240 тыс. детей, в том числе 63 тыс. в новых регионах. Депутаты и активисты партии помогли подготовить 5,5 тыс. школ к новому учебному году, а более 13 тыс. родителей приняли участие в акции «Родительская приемка», оценив качество ремонтов и систему безопасности в шести тысячах школ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что контроль «Единой России» за капремонтом позволил привести в порядок на 1000 объектов больше, чем планировалось, и программа идёт с опережением сроков. Он также отметил регионы, которые нуждаются в улучшении по строительству и ремонту школ, и предложил провести селекторное совещание в октябре для обсуждения этих вопросов.

Кравцов также напомнил, что с нового учебного года все школы будут работать по единым федеральным стандартам, а с 1 сентября в программу возвращается «Труд» и вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».