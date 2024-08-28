Ортега пообещал Мадуро оказать поддержку в случае контрреволюции

«Будьте уверены, что если начнется борьба, вы можете рассчитывать на бойцов сандинистов», – заверил Ортега Мадуро на виртуальном саммите, который транслировался на официальном YouTube-канале организации, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Никарагуа отметил, что возможный переворот может быть поддержан США из соседней Колумбии. Он заявил, что в Колумбии есть много военных баз, добавив, что «нельзя исключать, что они могут организовать вооруженную контрреволюцию».



