Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».2 комментария
Ортега пообещал Мадуро оказать поддержку в случае контрреволюции
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса для народов Америки пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.
«Будьте уверены, что если начнется борьба, вы можете рассчитывать на бойцов сандинистов», – заверил Ортега Мадуро на виртуальном саммите, который транслировался на официальном YouTube-канале организации, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент Никарагуа отметил, что возможный переворот может быть поддержан США из соседней Колумбии. Он заявил, что в Колумбии есть много военных баз, добавив, что «нельзя исключать, что они могут организовать вооруженную контрреволюцию».