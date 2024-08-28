Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Softline сообщила о намерении обанкротить строительное предприятие Минобороны
IT-компания Softline намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом строительного предприятия Минобороны – АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), говорится в заявлении компании.
Основания для признания банкротства не указываются. ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд Минобороны, передает РБК.
В основном ГУОВ занимается строительством жилых зданий, объектов культурного и спортивного назначений, а также других объектов, необходимых для выполнения задач министерства.
ГК Softline работает на российском IT-рынке более 30 лет, изначально компания была одним из крупнейших дистрибуторов продуктов Microsoft.