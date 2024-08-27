Лукашенко сообщил о советах со стороны других стран отвернуться от России

Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

«Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

«Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.