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    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    19 комментариев
    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня

    Лукашенко сообщил о советах со стороны других стран отвернуться от России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют…Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что  звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

    26 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

    Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

    Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

    Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

    Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

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    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, предположительно, разрушений на дамбе Киевского водохранилища и на Киевской ГЭС после атаки ВС России.

    До этого были опубликованы видео падения ракеты около дамбы.

    По данным украинских СМИ, глава Пирновской ОТГ Сергей Книжников сообщил, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт до обеда.

    Напомним, ВС России 26 августа нанесли удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК страны.

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    26 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе массированной ракетной атаки на Украину в понедельник продемонстрировали новую тактику, обратили внимание аналитики.

    На «принимающей» стороне эту тактику называют каре, как в покере, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Каре» – покерная комбинация, состоящая из четырех карт одного достоинства и одной дополнительной. По аналогии с этим в ходе ракетных ударов по особо важным военным и энергетическим целям было выпущено по четыре ракеты Х-101, за которыми следовала еще одна, указывают аналитики.

    Отмечается, что ранее подобный прием применялся в ходе атаки на киевский завод «Артем» этим летом.

    Напомним, ВС России в понедельник нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

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    27 августа 2024, 03:58 • Новости дня
    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет

    Командующий воздушными силами Украины Олещук сообщил о запуске Россией 127 ракет и 109 беспилотников

    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
    @ Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук сообщил, что удар в частности был нанесен «по топливно-энергетическому сектору государства». Россия при этом использовала «ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», передает РИА «Новости».

    Как заявил Олещук в соцсетях, Россия запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В частности, Украина заявила о трех ракетах «Кинжал», шести «Искандерах», 77 Х-101, 28 «Калибрах», трех Х-22, десяти Х-59/Х-69.

    Напомним, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    27 августа 2024, 05:05 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Ровно и Сумах, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области Украины, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах и Хмельницкой области. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и в Кривом Роге.

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    27 августа 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно о нахождении за границей виновных в теракте на Крымском мосту

    Стало известно о нахождении ряда фигурантов дела о подрыве Крымского моста за пределами России

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы и ряд исполнителей теракта на Крымском мосту, устроенного в октябре 2022 года, скрываются от СК за пределами России, сообщается в материалах дела.

    В одном из документов сообщается о необходимости процессуальных действий в отношении организаторов и исполнителей, которые «находятся за пределами» России, передает ТАСС.

    Сообщается, что российская сторона в рамках расследования взаимодействовала с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Состоялось свыше 30 судебных экспертиз, проведен анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрены электронные носители информации обвиняемых.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда. По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины.

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    26 августа 2024, 23:44 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевых действий

    Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для вооруженных сил Украины

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевых действий
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наиболее сложная для вооруженных сил Украины ситуация сложилась на Красноармейском (Покровском) направлении, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о «ситуации на фронте». Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР названо «наиболее сложным», там происходит «больше всего российских штурмов», передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что украинское руководство решило усилить красноармейское направление, передает ТАСС.

    Генштаб ВСУ также сообщил о сложной обстановке на данном направлении. Кроме того, генштаб указал на напряженную ситуацию для ВСУ на Дзержинском (торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР).

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейскаа эвакуироваться.

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    26 августа 2024, 17:43 • Новости дня
    Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
    Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Рособрнадзор поступили 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс после сдачи экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

    По его словам, почти половина жалоб поступила из Москвы.

    «Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен», – передает слова Музаева «Интерфакс».

    Он отметил, что все 1800 выпускников, столкнувшихся с проблемой в столице, должны были быть зачислены в свои школы 23 августа.

    Говоря о причинах сложившейся ситуации, Музаев отметил, что они «многогранны».

    «Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов. Часто эта ситуация возникает там, где по какой-то причине школа пытается этот класс не открывать», – добавил он.

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    27 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    Гладков: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на осложнение обстановки на границе, российские военные сообщают о полном контроле над ситуацией.

    По словам Гладкова, украинские войска предприняли активные действия, направленные на прорыв границы региона.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

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    26 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане

    Tекст: Кристина Цыцура

    Басманный суд Москвы приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно.

    По данным  ТАСС, дипломата признали виновным в разжигании ненависти и вражды.

    Суд приговорил Врублевского к шести годам колонии общего режима по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка».

    «Приговор считать заочным», – зачитал текст судья Тимур Вахрамеев.

    Ранее, Врублевский, занимая пост посла Украины в Казахстане в 2022 году, заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».

    Позже дипломат извинился за свои слова.


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    27 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами

    Минобороны: Украинских военных готовят к применению химоружия

    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные проходят обучение по использованию химических веществ, совместимых с западными артиллерийскими системами.

    Кириллов также сообщил о находке в одном из тайников ВСУ веществ, содержащих нитрат таллия и тактические смеси. Он подчеркнул высокую токсичность этих веществ и их потенциальное использование для диверсий и покушений на должностных лиц новых российских регионов.

    Оборонное ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с полученной информацией и предупредило о возможности провокаций со стороны Украины с применением химического оружия.

    Кроме того, Кириллов отметил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты подтверждает опасения России относительно подготовки химических провокаций.

    Ранее в Минобороны допустили создание Киевом «грязной бомбы» из отработанного топлива.

    Коментарии (7)
    26 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление живой силы украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Этим ударом самолет также уничтожил украинскую бронетехнику, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после этого самолет вернулся на аэродром вылета.

    На прошлой неделе Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-500 на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.

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