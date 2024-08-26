Эксперт Мамрадзе: Грузинские спецслужбы знают о «революционных планах» Запада

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Представители Запада уже открыто говорят, что должны помочь стране, 80 процентов которой настроены «прозападно», сбросить «авторитарный прокремлевский режим», – сказал он. – Уверен, что грузинские спецслужбы знают о таких «революционных планах».

«Называть власти Грузии «прокремлевскими», «авторитарными» – это бред собачий. Но подобные заявления укладываются в канву возможных сценариев», – отметил аналитик.

По мнению Петрэ Мамрадзе, «после объявления итогов голосования в пользу «Грузинской мечты» западные лидеры и политики могут немедленно сказать о непризнании итогов и некой узурпации власти».

«Напомню, что бывший президент Михаил Саакашвили открыто призывает выйти на улицы и не возвращаться домой, пока власть не падет», – сказал эксперт.

По его мнению, «для многих на Западе вопрос смены «Грузинской мечты» является принципиальным, так как они воспринимают как пощечину стремление Тбилиси проводить самостоятельную, независимую политику».

«Показательна в этом смысле позиция экс-посла США в Грузии Келли Дегнан. Когда речь шла о законе «О прозрачности иностранного влияния», она говорила, что «не читала и не собирается его читать, потому что он – «русский», и «вы должны его отозвать, и точка!», – сказал он. – Вот и наглядный пример отношения к Грузии как к государству-клиенту».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Вашингтон хочет устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в октябре.

По данным СВР, Белый дом «крайне недоволен развитием ситуации в Грузии» перед выборами. По данным спецслужбы, в ходе «тбилисского майдана» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании результатов выборов и потребовать смены власти. Кроме того, накануне выборов в Грузии США намерены усилить давление на власти республики с целью ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты», введя санкции против руководства и спонсоров партии, сообщила СВР.