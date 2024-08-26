Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
Вертолеты Ми-28НМ ночью уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ми-28НМ управляемыми противотанковыми ракетами ночью уничтожили личный состав, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, удар у наносился управляемыми противотанковыми ракетами. По докладам разведки, личный состав, техника ВСУ были уничтожены.
Ранее сообщалось, что российская пехота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ.