Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Пролив Босфор временно закрыт из-за поломки танкера
Транзит судов через пролив Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки нефтеналивного танкера Sredina под флагом Панамы, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
Уточняется, что у танкера длиной 171 метр сломался двигатель у северного входа в пролив Босфор. Судно следовало из Румынии в Ливию, к танкеру отправлены буксиры, передает ТАСС.
Между тем, сервис мониторинга судов Marinetraffic сообщает, что танкер шел в Бенгази из Новороссийска, а согласно данным сайта Vesselfinder, Sredina прибыло к Босфору из западной части Черного моря со стороны Болгарии.