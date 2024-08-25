Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
В Киеве активисты подожгли флаг Украины
Активисты «Дозор» подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве
Украинское подполье «Дозор» провело акцию протеста в центре Киева, где публично подожгли 30-метровый государственный флаг, заявив о таком способе «поздравления» украинских властей с днем независимости.
Как сообщили представители подполья, инцидент произошел на улице Владимира Рыбака, неподалеку от Киевского медицинского университета. Активисты тайно установили огромный украинский флаг на одном из зданий и подожгли его, передает ТАСС.
Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.