Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинскую ракету в небе Курской области
Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Он сообщил об этом в своем Telegram-канале, а также поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.
Ранее средства ПВО около 12.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.