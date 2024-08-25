Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
МО: ПВО сбила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Средства ПВО около 12.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, в 12.40 мск силами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский БПЛА, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье средства ПВО уничтожили сначала четыре, затем еще два украинских БПЛА над территорией Курской области.