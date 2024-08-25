Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два украинских дрона были уничтожены в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство в своем Telegram-канале сообщило о пресечении террористической атаки, предпринятой киевским режимом. По данным Минобороны, около 10:30 по московскому времени украинские военные попытались атаковать российские объекты с помощью беспилотников самолетного типа.
Отмечается, что дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и уничтожили два украинских дрона в небе над Курской областью. Благодаря слаженным действиям российских военных, удалось предотвратить возможные жертвы и разрушения.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что четыре ракеты ВСУ сбили над Курской областью вечером в субботу.