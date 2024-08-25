Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Ведомство в своем Telegram-канале сообщило о пресечении террористической атаки, предпринятой киевским режимом. По данным Минобороны, около 10:30 по московскому времени украинские военные попытались атаковать российские объекты с помощью беспилотников самолетного типа.

Отмечается, что дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и уничтожили два украинских дрона в небе над Курской областью. Благодаря слаженным действиям российских военных, удалось предотвратить возможные жертвы и разрушения.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что четыре ракеты ВСУ сбили над Курской областью вечером в субботу.