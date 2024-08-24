Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».
На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».
Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».
Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.