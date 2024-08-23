  • Новость часаПосол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
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    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    Генпрокуратура объявила нациста Гуньку в международный розыск
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    Минобороны обеспечило группировки в приграничных регионах необходимым оборудованием
    В Крыму исключили проблемы с топливом после атаки ВСУ на паром с цистернами
    Путин создал совет по поддержке языков всех народов России
    Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе
    Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке ВСУ в Курской области
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    10 комментариев
    23 августа 2024, 02:51 • Новости дня

    Израиль атаковал пригород Дамаска

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска в Сирии, сообщают СМИ.

    В небе над Дамаском звучат взрывы, системы ПВО работают по воздушным целям, передает РИА «Новости».

    В июле Израиль также нанес удары по Дамаску, в результате нападения погиб сирийский военный.

    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 11:42 • Новости дня
    Блогер-бодибилдер Шпак публично сжег российский паспорт

    Канал «78»: Против блогера-бодибилдера Шпака возбуждено дело за надругательство над паспортом гражданина России

    Блогер-бодибилдер Шпак публично сжег российский паспорт
    @ vk.com/sashashpakofficial

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавший за границу блогер-бодибилдер Александр Шпак публично сжег паспорт гражданина России, возбуждено уголовное дело, сообщили СМИ.

    Процесс надругательства над российским паспортом Шпак записал на камеру, при этом он высказывал антироссийские лозунги и заявил, что больше ничего общего с Россией и ее культурой он иметь не хочет. Против эпатажного блогера возбудили уголовное дело, передает телеканал «78».

    Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела Шпака, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС России. Суд заочно избрал Шпаку меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В настоящий момент бодибилдер объявлен в розыск.

    Коментарии (73)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    22 августа 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области, противник пытается стабилизировать линию фронта, но ему не хватает военных и техники, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали линию обороны ВСУ, что сильно ухудшило положение украинских войск в районе Песчаного, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    22 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат», сообщил командир спецназа «Аид».

    Командир указал в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать позиции российских бойцов с применением отравляющих веществ. По его словам, украинские диверсанты из 61-й бригады попытались застать российских спецназовцев врасплох, однако те были готовы к такому развитию событий и своевременно надели противогазы, передает «Российская газета».

    Он добавил, что в результате газовая атака не достигла своей цели, а российские бойцы смогли успешно отразить нападение и уничтожить значительную часть диверсионной группы.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ использовали химическое оружие в Беловском районе, в результате чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления.

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    22 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атакованный украинскими военными паром с цистернами с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае затонул, сообщил оперативный штаб региона.

    Очагов возгорания на территории самого порта нет, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

    Для ликвидации возгорания был привлечен 101 человек, 43 из них – от МЧС России, происшествию присвоен третий ранг пожара.

    Также в ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн.

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    22 августа 2024, 17:54 • Новости дня
    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США

    «Военная хроника»: В Черном море и у Крыма скопились самолеты-разведчики США

    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над водами Черного моря собралось множество военных самолетов-разведчиков ВВС США, сообщил паблик «Военная хроника» в четверг.

    Самолеты копились у Черного моря и Крымского полуострова, говорится в публикации «Военной хроники» во «ВКонтакте». В посте приведен скриншот с отслеживающего в режиме реального времени самолеты сервиса Flightradar24.

    «Когда появляется такое скопление, ничего хорошего обычно не происходит», – отмечается в сообщении.

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    22 августа 2024, 17:42 • Новости дня
    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»

    РЖД: Финская VR Group должна выплатить более 550 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»

    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финская компания VR Group обязана выплатить более 550 млн рублей в качестве неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро», следует из заявления РЖД.

    Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров, подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».

    «За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей», – заявили в РЖД.

    Поезда «Аллегро» были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, их эксплуатация планировалась до 2041 года.

    Ранее в РЖД заявили, что переход принадлежащих совместному с РЖД предприятию Karelian Trains и ходивших в Россию под брендом «Аллегро» поездов финскому государственному железнодорожному оператору VR был осуществлен без согласования с российским холдингом.

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    22 августа 2024, 17:31 • Новости дня
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные произвели атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    ВСУ совершили атаку на паром в порту «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба региона.

    На месте работают экстренные и специальные службы.

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    22 августа 2024, 11:17 • Новости дня
    Мальчики отрезали волосы девочке в Подмосковье за сделанное замечание

    Tекст: Вера Басилая

    Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело за хулиганство против группы мальчиков, отрезавших волосы десятилетней девочке, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

    Следователи возбудили дело после проверки размещенной в соцмедиа информации об инциденте на детской площадке в подмосковном Дрожжино.

    Из сообщения СК следует, что группа мальчиков схватила десятилетнюю девочку и отрезала ей ножницами прядь волос за замечание на их плохое поведение в общественном месте.

    Устанавливаются лица, а также все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Екатеринбурге подростки толпой избили 14-летнего мальчика.

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    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

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    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

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    22 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем иностранцам, кто разделяет российские ценности.

    «Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

    «Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

    «Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

    «Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

    «Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

    «Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

    «Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

    «Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

    Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

    Коментарии (9)
    22 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает обширным инструментарием для реагирования на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщает МИД России.

    В ответ на решение Евросоюза направить Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в ведомстве подчеркнули, что подобные действия подрывают доверие к европейским финансовым институтам, передает РИА «Новости».

    Российское ведомство также предупредило о негативных последствиях для европейской экономики в случае продолжения политики антироссийских санкций.

    «Чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы», – следует из заявления МИД.

    Кроме того, в ведомстве заверили, что Россия не оставит без ответа попытки Запада присвоить ее государственные активы.

    «Ответные меры последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам», – заключил представитель МИД.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

    Коментарии (21)
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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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