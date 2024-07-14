Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Израиль нанес удары по Дамаску
В результате израильских ударов по Дамаску погиб военный, сообщила сирийская армия.
Еще трое пострадали. Израиль нанес удары по «военным объектам и жилым зданиям», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и SANA.
В среду сообщалось, что Израиль атаковал инфраструктуру вооруженных сил Сирии в районе Голанских высот.