Минобороны обеспечило группировки в приграничных регионах необходимым оборудованием

Минобороны поставило в группировку войск дроны и противодронные ружья по запросам приграничных регионов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Минобороны, оперативный штаб Курской области направил 23 запроса, 13 из которых уже удовлетворены. Отмечается, что в группировку были переданы квадрокоптеры, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, радиоэлектронные средства, электростанции, квадроциклы и другое оборудование, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что от оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, шесть из них в настоящий момент уже решены. Запросы также касались поставок дронов, генераторов, средств ночного видения и тепловизоров.

Кроме того, в Минобороны добавили, что все восемь вопросов, поступивших от оперативного штаба Брянской области, также были решены в полном объеме.