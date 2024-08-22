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Минобороны обеспечило группировки в приграничных регионах необходимым оборудованием
Минобороны поставило в группировку войск дроны и противодронные ружья по запросам приграничных регионов
Министерство обороны России в кратчайшие сроки обеспечило группировки войск в приграничных регионах всем необходимым оборудованием и материалами, согласно поступившим запросам от оперативных штабов Брянской, Курской и Белгородской областей.
Как указали в Минобороны, оперативный штаб Курской области направил 23 запроса, 13 из которых уже удовлетворены. Отмечается, что в группировку были переданы квадрокоптеры, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, радиоэлектронные средства, электростанции, квадроциклы и другое оборудование, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что от оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, шесть из них в настоящий момент уже решены. Запросы также касались поставок дронов, генераторов, средств ночного видения и тепловизоров.
Кроме того, в Минобороны добавили, что все восемь вопросов, поступивших от оперативного штаба Брянской области, также были решены в полном объеме.