Армения запросила доступ к ядерным технологиям США

Tекст: Ольга Иванова

В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне не стали делиться подробностями, но отметили, что приветствуют возможности углубления сотрудничества с Арменией в этой сфере.

«Соглашение 123» оговаривает возможность сотрудничества с государствами, группами государств или региональными оборонными организациями на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждает президент и ратифицирует Конгресс США.