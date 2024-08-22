Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Армения запросила доступ к ядерным технологиям США
Армения запросила доступ к ядерным технологиям США, Вашингтон изучает заявку Еревана на присоединение к «Соглашению 123», сообщает издание CivilNet.
В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне не стали делиться подробностями, но отметили, что приветствуют возможности углубления сотрудничества с Арменией в этой сфере.
«Соглашение 123» оговаривает возможность сотрудничества с государствами, группами государств или региональными оборонными организациями на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждает президент и ратифицирует Конгресс США.