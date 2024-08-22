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Кравцов: Более 100 школ в приграничье решили перевести на дистанционное обучение
Школьники Курской области приступят к очному обучению 2 сентября, однако по решению властей 114 школ в приграничных регионах перейдут на дистанционный формат обучения, чтобы обеспечить безопасность учащихся. Такое решение было принято после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Несмотря на сложную обстановку в приграничных районах Курской области, подавляющее большинство школьников региона начнут новый учебный год в очном формате. Однако в целях безопасности было принято решение о переводе на дистанционное обучение 114 школ, расположенных в наиболее близких к границе районах, передает ТАСС.
Кравцов подчеркнул, что ситуация в регионе находится под постоянным контролем, все необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся принимаются. Для организации дистанционного обучения была создана специальная государственная информационная система «Моя школа», которая предоставляет все необходимые учебные материалы.
Ранее сообщалось, что руководство Курской области изучает вопрос о возможном введении дистанционного обучения.