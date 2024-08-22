Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Гладков попросил выделить средства на прокладку оптоволокна в приграничных районах
Гладков попросил выделить допсредства на прокладку оптоволокна в приграничных районах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить дополнительное финансирование на прокладку оптоволокна в приграничных районах области.
Он пояснил, что это необходимо, чтобы организовать дистанционное обучение детей, которые проживают в муниципалитетах прифронтовых городов, передает ТАСС.
Также Гладков попросил рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных с Украиной территориях. Он пояснил, что существуют риски по потере отопления в крупных населенных пунктах: например, в Белгороде.
Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.