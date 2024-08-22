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В России назначили испытания детектора «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов
В России назначили испытания детектор «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов
В России пройдут испытания акустического детектора «Капкан» («Гура»), предназначенного для уничтожения тяжелых дронов типа «Баба-яга» и бронетехникой ВСУ. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Талламхо», разработавшем устройство.
«Капкан» реагирует на звук приближающейся техники и замыкает цепь электродетонатора. Устройство можно настроить на звук любой военной техники, в том числе дронов «Баба-яга», передает ТАСС.
В «Талламхо» отметили, что в зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства РЭБ.
«Когда Баба-яга»ы летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих», – отметили в «Талламхо».
Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова», разработанного грозненским КБ «Талламхо».