В России назначили испытания детектора «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

В России назначили испытания детектор «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

Tекст: Денис Тельманов

«Капкан» реагирует на звук приближающейся техники и замыкает цепь электродетонатора. Устройство можно настроить на звук любой военной техники, в том числе дронов «Баба-яга», передает ТАСС.



В «Талламхо» отметили, что в зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства РЭБ.

«Когда Баба-яга»ы летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих», – отметили в «Талламхо».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова», разработанного грозненским КБ «Талламхо».