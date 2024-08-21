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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    19 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    17 комментариев
    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня

    Шольц заявил о секретной подготовке Украины к атаке в Курской области

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц заявил о секретной подготовке Украины к атаке в Курской области
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

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    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

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    20 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

    Религиовед Лункин: Обращение артиллеристов к иконе Курская Коренная показывает их духовную связь с предками

    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя просьбу российских бойцов привезти из-за границы в Курскую область чудотворную икону.

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка попросили Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ) доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Отмечается, что возвращение святыни станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества.

    «Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» является и символом единства народа и русской истории, и осязаемой физически святыней, которой можно поклониться. Через образ иконы, через Богородицу верующие обращаются со своими просьбами к Богу. Иконы, прошедшие вместе государством и обществом узловые моменты становления России, стали особенно значимыми», – говорит Лункин.

    Он рассказывает, что помимо Курской иконы Божией Матери, такое же значение имеют и Владимирская икона, связывающая Россию с наследием евангелистов, и «Троица» Андрея Рублева – знак расцвета христианской культуры Руси после раздробленности и ига.

    Сама курская икона знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, рассказывает религиовед. После 2007 года Коренная уже стала зримым воплощением единства РПЦ и РПЦЗ, была привезена в Россию, но ее хранителем осталась именно Зарубежная церковь.

    «Учитывая, что РПЦЗ и ее глава митрополит Николай (Ольховский) почти не выступают с политическими заявлениями, скорее всего, никаких препятствий для нового приезда Курской Коренной в Россию не будет», – полагает собеседник.

    Он также подчеркивает, что для военнослужащих обращение к исторической иконе – это знак высокого патриотического подъема, осознание своей связи с подвигами предков. «Но есть в этом и нечто еще – это сопричастность общей молитве и общему заступничеству со стороны Божией Матери, которое получали и княжеские дружины, и ополчение во время Смуты, и воины Великой Отечественной войны. Это всеобщая сила и скрыта в Курской Коренной иконе», – заключил Лункин.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

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    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи боевики участвовали в атаке ВСУ на Курскую область, отказалась предоставить комментарии относительно своего участия в боевых действиях, сославшись на запрет Службы безопасности Украины.

    Представители Forward Observation Group заявили, что все вопросы, касающиеся участия частных военных компаний в военных операциях на Украине, следует адресовать непосредственно СБУ, передает РИА «Новости».

    Также в компании отметили, что им запрещено предоставлять какие-либо комментарии по данному вопросу.

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

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    21 августа 2024, 09:49 • Новости дня
    Российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ

    Пленный Попов: Сдаться в плен мне помог российский автомобилист в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Денис Попов рассказал, как после уничтожения его БТР в Курской области сутки провел в лесу, а затем сдался в плен при помощи встреченного им на дороге гражданина России.

    Как говорится в сообщении Минобороны, колонна техники, на которой передвигались украинские боевики, была разбита, Попов отполз без оружия в лес, где лежал полдня и ночь, а затем вышел на трассу и попытался остановить машину, в которой ехал молодой парень. Пленный окликнул его, сказал, что является перебежчиком и попросил вызвать полицию, после чего подъехали российские военнослужащие, передает РИА «Новости».

    Попов заявил, что не хотел участвовать в боевых действиях и до последнего бегал от мобилизации, пока его не поймали. Планы украинского командования он считает изначально провальными.

    «Считаю, что это попытка послать людей на уничтожение, на убой, изначально было понятно, что это все нереально будет сделать, ведь это не какая-то страна, а Россия... Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты, но только показали, что мы идиоты. Нас же всех разбили, вся техника, что у нас была, я так понял, что она сгорела», – отметил он.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    21 августа 2024, 13:54 • Новости дня
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения на Курском направлении оказались заблокированы, их «выдавливают» из населенных пунктов, заявил замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Выдавливание началось со второго дня вторжения в регион, задачей российских военных оставалась блокада направлений для ВСУ, сказал Алаудинов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Блокирование подразумевало выдавливание украинских боевиков из населенных пунктов, за несколько таких поселков ведутся бои.

    «Противник остановлен, понес очень большие потери. В принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводят для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области и называют происходящее адом.

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    21 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, вторжение в регион происходит при «всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», передает ТАСС.

    При этом нападение на Курскую область исключает возможность переговоров с Киевом. Захарова отметила, киевские власти оставляют без ответа вопрос о том, кто вообще захочет с ними договариваться после того террора, который ВСУ устраивают против мирного населения и гражданских объектов.

    Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вести с Украиной никаких переговоров после вторжения в Курскую область до полного разгрома ВСУ.

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    21 августа 2024, 10:48 • Новости дня
    Солдат ВСУ: В небе Курской области стремительно растет число дронов ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники российской армии непрерывно патрулируют приграничные области, не позволяя ВСУ атаковать, и ее натиск растет, сообщается в материале France Info.

    Как признался солдат ВСУ французскому репортеру, каждый день дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше, передает РИА «Новости».

    Журналист сообщил, что увеличение количества российских беспилотников в приграничных областях свидетельствует о том, что фактор неожиданности от атаки на Курскую область прошел, и Россия начинает давать ВСУ жесткий отпор.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ.

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    20 августа 2024, 21:18 • Новости дня
    Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области

    Смирнов: Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО уничтожили над Курской областью две украинские ракеты и два беспилотника, отметил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    «Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты бойцами ПВО. Благодарю наших защитников!» – написал ременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью.

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    Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

    Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности

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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

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    Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад

    В ДНР освобожден населенный пункт Новгородское, более известный как Нью-Йорк. Операция в крупном поселке с несколькими заводскими комплексами и узловой железнодорожной станцией заняла всего полтора месяца. А стратегическую важность того, что российская армия освободила Нью-Йорк, невозможно переоценить: это один из переломных моментов всего конфликта. Подробности

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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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